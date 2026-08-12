Етрополските пенсионерски клубове ушиха на най-голямата българска рокля

Етрополе се включи в националния културен проект „От златните ръце на нашите баби и майки“, а зад участието на града застанаха активни представители на различните пенсионерски клубове. Жените обединиха сръчност, време и желание, за да изработят заедно пано, което ще стане част от впечатляващата „Най-голяма българска рокля“.

Тяхната работа носи и още едно важно послание за Етрополе. Пенсионерските клубове участват заедно в този проект, а подкрепата на кмета инж. Владимир Александров и екипа му създава възможности хората от различните клубове да се срещат, общуват и да бъдат част от общи каузи. Именно такива инициативи показват най-естествено резултата и се създава една общност, която може да твори и да представя Етрополе заедно, да се сплотява и обединява.

Включването на Етрополе е в отговор на инициативата, за която Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) информира българските общини и ги насърчи да станат партньори и съмишленици на културния проект. Той е посветен на съхраняването и популяризирането на българските традиции, памет и нематериално културно наследство.

В центъра на проекта е „Най-голямата българска рокля“ – художествена инсталация, създавана от хиляди ръчно плетени карета от различни краища на страната. В изработването ѝ участват стотици жени и доброволци, обединени от мотото „Цяла България в една рокля“. Творбата е по идея на международно признатия дизайнер Иван Донев и носи послание за приемственост между поколенията, уважение към труда и съхраняване на българския дух и идентичност.

Кулминацията ще бъде на 6 септември в Античния театър в Пловдив, където по повод Деня на Съединението ще се състои мащабен визуално-музикален спектакъл. Проектът ще бъде увековечен и в документален филм, който ще проследи създаването на роклята и човешките истории зад нея.

А сред хилядите ръчно изработени елементи ще има и частица от Етрополе – създадена от ръцете на жени от различните пенсионерски клубове, които показаха, че най-красивите неща се получават, когато хората са заедно.