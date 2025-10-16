Тръмп разговаря с Путин. Думите

Започна ключов телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.



Той се провежда преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.

"Говоря с президента Путин в момента. Разговорът продължава, дълъг е, и ще докладвам съдържанието му, както и президентът Путин, след неговото приключване. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!" Това написа президента Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп във вторник в Белия дом. "Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", предупреди американският президент.

За утрешната си среща със Зеленски днес Тръмп каза, че "те искат да преминат в настъпление и аз ще взема решение по този въпрос".

"Путин отказва да чуе това, което казва светът, така че единственият език, който може да стигне до него, е езикът на натиска - натиск със санкции и натиск със средства с голям обсег", заяви днес Зеленски.

"Твърдите решения са възможни - решения, които могат да бъдат от полза. И това зависи от Съединените щати, от Европа, от всички наши партньори, чиято мощ директно решава дали на войната може да бъде сложен край. В момента е налице важен импулс за постигането на мир в Близкия изток. Това е възможно и в Европа. Точно това ще обсъдя днес и утре във Вашингтон", анонсира той.

В днешните си изяви Путин не коментира Украйна.

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса, отбелязва Ройтерс.

