Си Цзинпин и Доналд Тръмп разговаряха. Какво си казаха

Проведе се ключов разговор между Си Цзинпин и Доналд Тръмп.

Китайският президент Си Цзинпин изясни принципната позиция на Китай спрямо въпросите за Тайван с американския си колега Доналд Тръмп, предаде държавната новинарска агенция Синхуа и БТА.

Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след срещата им миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Китайският президент каза също, че Китай и САЩ, които заедно са участвали във Втората световна война, трябва "с общи усилия да запазят победоносния резултат от войната."

Китай проявява териториални претенции към Тайван и не изключва възможността да предприеме въоръжено нахлуване на острова, който подлага на силен военен, икономически и дипломатически натиск, отбелязва Франс прес.

АФП посочва, че Тръмп и Си се срещнаха миналия месец в Пусан, Южна Корея, за пръв път от 2019 г., като започнаха дискусии, които бяха внимателно следени на фона на разразилата се търговска война между Китай и САЩ.

"От срещата в Пусан китайско-американските отношения останаха като цяло стабилни и продължиха да се подобряват, което беше приветствано както от двете страни, така и от международната общност", подчерта Си Цзинпин.

