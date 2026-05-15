След Пекин! Тръмп обяви какво следва за войната в Иран

САЩ ще се върнат и ще довършат операцията в Иран, сега тя е завършена със 70-75%.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета му по пътя от Пекин към Аляска.

Как ще я довърши, още не е ясно. Ябълката на раздора между Иран и САЩ обаче продължава да е ядрената програма.

Тръмп заяви, че ще бъде доволен от спирането на обогатяването на уран от Иран в продължение на 20 години, но това „ще изисква реални гаранции за спазване на подобно споразумение от Техеран“.

Иран не може самостоятелно да извлича запаси от обогатен уран от развалините, само САЩ и Китай имат необходимата технология, каза Тръмп.

По същото време външният министър на Иран Абас Арагчи разказа защо Иран и САЩ не могат да се разберат за иранския уран.

"Темата за нашия обогатен уран е много сложна. Стигнахме до извода с американците, че тъй като този въпрос е изключително труден и сме в застой, той трябва да бъде отложен за по-късните етапи на преговорите", смята Арагчи.

Според него големият проблем е, че Техеран няма доверие в преговорите със САЩ, както и противоречивите сигнали, които непрекъснато поставят под съмнение истинските намерения на американската страна.

Веднага щом почувстваме, че са сериозни и готови за справедлива и балансирана сделка, ще продължим преговорите, заяви иранският външен министър.

Тръмп вече заплаши, че ако Иран не прехвърли запасите от обогатен уран в САЩ, самите американци ще отидат да си го вземат.

Според амекиранските медии Техеран е готов да се съгласи на спиране на обогатяването на уран, но не за 20 години, както изисква САЩ.

Също така настоява част от урана да бъде прехвърлена на трета страна под гаранциите, че ако преговорите се провалят или САЩ откажат споразумение на по-късен етап, ядреното гориво ще бъде върнато на Иран.

Тръмп обяви и защо е прекратил временно огъня по Иран.

"Обявихме прекратяване на огъня по искане на други страни. Не бих го подкрепил, но го направихме като услуга на Пакистан. Те са прекрасни хора", каза той пред смаяните репортери на борда на президентския самолет.

В отговор на въпрос за евентуалното възобновяване на ударите по Иран, американският президент повтори, че Техеран никога няма да получи ядрени оръжия.

Той повтори, че смята за неприемливо последното предложение на Иран. "Гледам го и ако не ми хареса първото изречение, просто го изхвърлям. Ако в него пише, че Иран ще има нещо ядрено, под каквато и да е форма, не чета останалите 40 страници", разказа Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com