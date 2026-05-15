Адско торнадо помете Турция. Ранени хора и огромни щети (ВИДЕО)

Торнадо, преминало през централния турски окръг Чорум, е причинило сериозни разрушения в две населени места и е довело до пострадали хора.

Стихията е нанесла значителни материални щети, като е разрушила сгради, инфраструктура и селскостопански постройки, а част от жителите са били принудени да напуснат домовете си.

По информация на валията на Чорум Али Чалган, торнадото е преминало през селата Ояджа и Кавшут в южната част на окръга, като е нанесло значителни материални щети и е ранило петима души, двама от които са настанени в болница.

„Особено в Ояджа щетите са огромни. Около 80 процента от сградите там вече не са годни за обитаване“, заяви Чалган, който е посетил засегнатите села.

По думите му жителите, чиито домове са разрушени, са настанени в общински и аварийни центрове в окръга.

Лошото време в Турция през последните дни е причинило щети и в съседния окръг Самсун, където краткотраен проливен дъжд е наводнил жилищни сгради и магазини, а 12 души са пострадали.

