Свят

Адско торнадо помете Турция. Ранени хора и огромни щети (ВИДЕО)

80% поражения в две населени места

Адско торнадо помете Турция. Ранени хора и огромни щети (ВИДЕО)
15 май 26 | 12:03
2195
Мира Иванова

Торнадо, преминало през централния турски окръг Чорум, е причинило сериозни разрушения в две населени места и е довело до пострадали хора.

Стихията е нанесла значителни материални щети, като е разрушила сгради, инфраструктура и селскостопански постройки, а част от жителите са били принудени да напуснат домовете си.

По информация на валията на Чорум Али Чалган, торнадото е преминало през селата Ояджа и Кавшут в южната част на окръга, като е нанесло значителни материални щети и е ранило петима души, двама от които са настанени в болница.

„Особено в Ояджа щетите са огромни. Около 80 процента от сградите там вече не са годни за обитаване“, заяви Чалган, който е посетил засегнатите села.

По думите му жителите, чиито домове са разрушени, са настанени в общински и аварийни центрове в окръга.

Лошото време в Турция през последните дни е причинило щети и в съседния окръг Самсун, където краткотраен проливен дъжд е наводнил жилищни сгради и магазини, а 12 души са пострадали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Iordan Ivanov DOuser ГОСПОД THE GOD ЖИВЕЕ В BULgaria
преди 1 час

THE GOD ГОСПОД СЕ Е ВЪРНАЛ И ЖИВЕЕ В БЪлгария .. Подават на контакта торнадо от АМЕРИКА ПРЕсЕлено с военни самолети от САЩ ДО ТУРЦИЯ. всяко торнадо има ИМЕ . Комуникират с милиони зародиши и по големи екземпляри . ДАват отчети през МАрС до НЕПТУН КЪДЕТО ИМАТ ОГРОМНА ГРУПА БАЗИ в Слънчевата ни система. Информацията се декодира на контакта ТОРНАДО БИОГЕОСФЕРА. ТОРНАДАТА, БУРИТЕ, Ураганите са ЖИВИ ФОРМИ. В КОНтактни зони на ТИХИЯ ОКЕАН СЕ ПОлзват от ПРИРОДАТА ЗА ПОЧИСтване на големи региони ./Вижте информация за ТАЙФУНИ И УРАГАНИ.. Всеки ураган и ТАЙФУН Е ЖИВ. ОТ ЗАРОДИШ ЗА МНОГО ГОДИНИ Е ПОРАСНАЛ.. СПечелил е много битки докато тръгне да почиства голяма територия чак до ФЛОРИДА. TEST ENGINEER Iordan Ivanov Iyordanov DOuser [email protected]

Откажи