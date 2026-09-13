Погнаха бившия унгарски външен министър за връзки с Русия
Петер Мадяр обеща да огласи всички законно достъпни данни след първите заключения на властите
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Петер Мадяр обеща да огласи всички законно достъпни данни след първите заключения на властите
Унгарският премиер е истински държавник, каза вицепрезидентът на САЩ
Разговор Сиярто-Лавров разтърси ЕС, а подозренията за игра в полза на Русия се засилват
Ябълката на раздора е Русия
Говори Петер Сиярто
Причината е допълнителната такса за транзит на руски газ през територията на нашата страна
България и Унгария са за единно решение за бързи коридори за стоки от първа необходимост
"Ние ще продължим и занапред да оказваме техническа помощ за охраната на границите на България, които са външни на Европейския съюз", каза външният ми...
България трябва бързо да влезе в Шенген, това ще стимулира икономиката, отбеляза унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто Рек...
Търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество с Унгария беше сред темите, които министър-председателят Бойко Борисов обсъди по време на срещ...
И двете държави отчитат съпротивата на ЕС и САЩ Унгария планира да започне изграждането на участъка от газопровода „Южен поток" по територията на стр...