Джей Ди Ванс с остра критика към Брюксел. Мощна подкрепа за Орбан

Дни преди парламентарните избори в Унгария, вицпремиерът Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща със съпругата си, за да изрази подкрепата си към Орбан и управляващата партия "Фидес".

На летището той бе посрещнат от министъра на външните работи и търговията Петер Сиярто. Това е първото посещение на висшето ръководство на САЩ в Унгария от почти 20 години - Джордж Буш-младши посети страната през лятото на 2006 г.

Джей Ди Ванс нарече премиера Виктор Орбан истински държавник, който може да действа като миротворец.

"Аз съм тук, защото Виктор е държавник, чието ръководство е много по-конструктивно по отношение на мира, отколкото ръководството на много други страни", каза той.

Ванс добави, че подобно лидерство може да се превърне в модел за целия континент - защото Орбан демонстрира "по-просперираща и енергопотребена" Европа.

"Орбан е най-важният лидер, що се отнася до енергийната сигурност", каза вицепрезидентът.

Ванс отправи и силна критика към Брьксел.

Той каза, че подготовката за вота в неделя е "най-лошият пример за чуждестранна намеса в изборите".

"С посещението ми тук искам да изпратя сигнал на всички, особено на бюрократите в Брюксел, които направиха всичко възможно, за да накарат народа на Унгария да е в подчинение, защото не харесват лидера, който наистина застана в защита на народа на Унгария", каза Ванс, цитиран от Дойче веле.

Орбан е обсъдил с вицепрезидента Джей Ди Ванс и уреждането на украинския конфликт. Говорейки на съвместната пресконференция в Будапеща, премиерът отбеляза, че подкрепя мироопазващите усилия на американския президент Доналд Тръмп, според ТАСС.

"Говорихме за усилията на САЩ за постигане на мир. Унгария винаги е подкрепяла САЩ и президента Тръмп в това усилие за мир. Ние живеем в сянката на войната от четири години и сме убедени, че ако президентът Тръмп беше президент през 2022 г., сега нямаше да има война. Нямаше да започне. И ако европейците, особено Брюксел, не блокираха мирните усилия на президента Тръмп, тогава светът щеше да триумфира и мирът щеше да царува в Украйна за дълго време", каза Орбан.

„Има стратегическо сътрудничество между Унгария и правителството на САЩ, включително в областта на енергийната политика и икономиката, но има и постоянен обмен на мнения по най-важните въпроси на западната цивилизация", каза по-късно Сиярто на митинг, посветен на Деня на унгарско-американското приятелство.

Според него Европа прави огромна крачка към "много сериозна енергийна криза".

САЩ, напротив, "провеждат разумна енергийна политика". Санкциите се отменят и сега Унгария може да купи "евтин руски петрол и евтин руски газ", заяви Сиярто.

По информация на "Блумбърг" по време на визитата на "Венс Унгария" може да подпише споразумение със САЩ за закупуването на половин милион тона суров петрол.

Вече започна и предизборния митинг с Орбан на футболен стадион в Будапеща.

В унгарската столица днес има засилени мерките за сигурност - по пътищата са наложени ограничения за паркиране и са премахнати кофите за боклук. Има много полицаи по улиците, а в близост до резиденцията Орбан е разположен кордон от униформени. Мостът към резиденцията, пък е украсен с американски и унгарски знамена.

Петер Магяр, лидерът на опозиционната партия, основният конкурент на Орбан, разкритикува посещението на Ванс.

"Не е позволено на чужда държава да се намесва в унгарските избори! Това е нашата страна. Унгарската история е написана не във Вашингтон, Москва или Брюксел“, ядоса се Магяр във видеопослание във "Фейсбук".

Подкрепа за Орбан обаче даде не само администрацията на президента на САЩ. В очакване на изборите премиерите на Чехия и Словакия Андрей Бабиш и Роберт Фицо също изразиха подкрепата си за Орбан.

По време на предизборната кампания Орбан многократно правеше антиукраински изказвания и заяви, че украинците заплашват семейството му.

62-годишният Орбан е на власт от 16 години. На изборите на 12 април обаче той ще бъде изправен пред най-сериозното изпитание през всички години от управлението си. В повечето социологически проучвания неговата партия "Фидес" изпреварва значително опозиционната партия "Тиса", създадена от две години и водена от евродепутата Магяр. Някои проучвания обаче показват лека преднина на Магяр.

