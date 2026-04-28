Мадяр иска среща със Зеленски. Две причини

Бъдещият премиер на Унгария предложи тя да се състои в Берегове

28 апр 26 | 20:44
Петер Мадяр, който се очаква да бъде новият премиер на Унгария, след като спечели парламентарните избори, предложи да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, за да "открие нова глава в двустранните отношения“ и да реши дългогодишния спор относно правата на етническите унгарци в Украйна.

"Инициирам среща с украинския президент Володимир Зеленски в началото на юни, символично в Берегове, където унгарското население е мнозинство“, заяви Мадяр в публикация във Фейсбук след среща с кмета на украинския град в западната Закарпатска област.

1 Коментара
Бай ОНЯ
преди 38 минути

Тоя МЪДяр няма да изкара дълго. Само унгарците да разберат как ги продава и че е външен политически проект...

