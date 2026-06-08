Революционно и дълбоко морално решение взеха депутатите в унгарския парламент, които постигнаха пълно съгласие да намалят заплатите си с цели 40 процента. Този безпрецедентен акт има за цел да облекчи сериозния натиск върху публичните финанси и да демонстрира на дело почтеността, за която категорично настоява новият министър-председател Петер Мадяр, на фона на напрегнатата бюджетна ситуация в страната, предаде Франс прес, цитирана от БНТ. Консервативният лидер аргументира радикалната мярка заявявайки в интервю за Ер Те Ел, дадено малко след като победи на парламентарните избори през април, че това е въпрос на смирение. Силният морален сигнал бе приет с пълно и абсолютно единодушие от всички присъстващи 189 депутати в залата.

Край на безочливия лукс в името на фискалната дисциплина

От следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде фиксирана на 3690 евро. Според изчисленията на консервативното мнозинство, реализираните от това орязване икономии ще бъдат толкова мащабни, че ще успеят напълно да покрият разходите за функционирането на целия парламент за една година напред. Новата власт в Будапеща показва, че реформите и затягането на коланите трябва да започнат първо от хората, които коват законите, печелейки обратно изгубеното доверие на гражданите в институциите.

Похвалната реформа не спира само до заплатите, а нанася съкрушителен удар по всички скрити блага на народните избраници. Напълно се премахва досегашното безплатно възстановяване на разходите за мобилни телефони. Същевременно с това се налагат драстични съкращения на парламентарните надбавки, които досега покриваха наемите на депутатски офиси, лични жилища и заплати за излишен съпътстващ персонал.

Новата ера „Мадяр“: Разчистване на корупционното наследство

Премиерът Петер Мадяр директно обвърза тази мащабна реформа с неотложните и твърди мерки за ограничаване на държавните разходи в условията на строга фискална дисциплина и безкомпромисна борба с корупцията в Унгария. Новият курс на управление е глътка свеж въздух за страната, която дълги години бе сочена с пръст заради непрозрачно разходване на средства и злоупотреби по високите ешелони.

Мащабът на промяната изглежда още по-впечатляващ на фона на разкритията за миналото управление. Според официалните данни на ръководителя на унгарския независим антикорупционен контролен орган Ференц Биро, през шестнадесетте години управление на националиста Виктор Орбан корупцията е струвала на Унгария космическата сума от най-малко 186 милиарда евро. Смелият и достоен ход на правителството на Мадяр доказва, че Унгария окончателно е скъсала с порочните практики от миналото и уверено върви по пътя на прозрачността, справедливостта и истинската европейска отговорност.

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