Франция в огнен ад. Макрон моли за помощ (СНИМКИ)

Франция е в огнен ад. Жестоките пожари не спират. Над 20 000 души са евакуирани, а президентът Еманюел Макрон поиска помощ от Европейския съюз за борбата с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, предаде Ройтерс.

"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в (департамента) Жиронд", написа Макрон в социалната платформа Екс, визирайки региона на Бордо, добавя БТА.

"Франция помоли Европейския съюз да задейства програмата за гражданска защита. Скоро ще можем да разчитаме на включването в акциите на два хърватски самолета "Канадеър", два португалски самолета "Еър Трактър", както и на два хеликоптера "Блек хок" от Чехия и Словакия", отбеляза той.

Над 10 000 души вече са евакуирани в Югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо, отбелязва Ройтерс.

Два дни по-рано властите в Южна Франция, цитирани от ДПА, съобщиха, че около 1100 пожарникари се борят с горски пожар, който се е разпространил на около 2500 хектара в планинския регион североизточно от Марсилия.

Снимка: AP/БТА

Четири души са получили медицинска помощ заради леко вдишване на дим. Десет къщи са разрушени от пламъците, а още 50 къщи са повредени, се казва в изявление на властите.

Снимка: AP/БТА

За сметка на това, според изявлението, спешните екипи са успели да предотвратят разпространението на пламъците към стотици други домове.

Снимка: AP/БТА

Властите казаха също така, че пожарникарите използват 4 самолета, 3 хеликоптера и около 350 пътни превозни средства. Съседните региони изпращат допълнителна помощ, добавя БТА.

Снимка: AP/БТА

Около 500 местни жители, евакуирани от застрашените села, е трябвало да прекарат нощта в места за настаняване при спешни случаи. Стотици домове в района около селата Котиняк и Понтевес са без електроснабдяване. Няколко междуградски пътя са затворени, съобщиха регионалните власти.

Снимка: AP/БТА

Противопожарните служби се борят с горски пожари и в други части на Франция. В няколко региона е в сила най-високата степен на предупреждение за опасност от горски пожари.

Туристи бягат с лодки

Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере (Леж-Кап Фере) на югозападния бряг, като стотици хора са избягали от района с лодки.

Туристическата дестинация е евакуирана, тъй като пожарникарите продължават да се борят с горски пожар, който бушува в региона Жиронд от дни.

Пожарът, който започна във вторник в Саумос, продължи да гори през нощта, като пламъците обхванаха 8700 хектара (около 21 500 акра).

Междувременно правителството на Испания обяви национално извънредно положение, тъй като горски пожари излязоха извън контрол в няколко района близо до столицата Мадрид.

Няма съобщения за нови жертви през нощта в югозападна Франция, въпреки че двама пожарникари загинаха във вторник, докато се бореха с пожар близо до летище Бордо.