Скандал между Полша и Унгария, Туск с тежки обвинения

Полският премиер Доналд Туск снощи заяви във връзка с публикация във в. „Вашингтон пост“, че Полша „е имала подозрения“ , че унгарското правителство от години е предоставяло подробна информация на Русия за срещите на Съвета на ЕС, предаде Асошиейтед прес.

Изданието, позовавайки се на няколко настоящи и бивши европейски служители по сигурността, съобщи, че унгарското правителство, водено от Виктор Орбан, отдавна е предоставяло на Москва достъп до дискусии по чувствителни теми в Европейския съюз.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто редовно е провеждал разговори по време на почивките на срещите на Съвета на ЕС, за да предостави на руския си колега Сергей Лавров „директни доклади за обсъжданията“ и да обсъдят възможните решения, съобщи „Вашингтон пост“.

„Новината, че хората на Орбан подробно са информирали Москва за срещите на Съвета на ЕС не трябва да е изненада за никого“, написа полският премиер в социалната мрежа Екс. „Имахме нашите подозрения за това от дълго време. Това е една от причините да говоря само когато е строго необходимо и да казвам толкова, колкото е нужно“, добави той.

Сиярто от своя страна отвърна на коментара на Туск в Екс, наричайки го „фалшива новина“.

„Фалшива новина, както обикновено. Говорите лъжи, за да подкрепите партия ТИСА и да установите провоенно марионетно правителство в Унгария. Няма да го получите“, написа Сиярто.

ТИСА е основната опозиционна партия в Унгария, която в момента води в проучванията, три седмици преди парламентарните избори.

Отношенията между Варшава и Будапеща са обтегнати, след като Унгария блокира европейската помощ за Украйна и поддържа тесни връзки с Русия, припомня АП.

