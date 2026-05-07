Първи стрели в парламента. "Промяната" яхна метлата и реши, че може да определя правилата на играта в Народното събрание, в което няма мнозинство. Неразбрала, че времето вече е друго, ПП-ДБ си позволи отново да се меси в работата на най-голямата парламентарна група - "Продължаваме промяната". Хората на Асен Василев и на Надежда Йорданова се заявиха като креслива опозиция, която ще се опитва всячески да спъва новата власт.

В центъра на спора бе кой има думата за правилника на парламента. "Прогресивна България" предложи съставът на временната комисия за правилника да е пропорционален на изборния резултат - така, както е във всички парламентарни комисии. ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха от всяка група да има по двама депутати.

Петър Петров от "Възраждане" предложи да се върне старата практика по да има по двама депутати от група. "Дали правилникът ще бъде приет и какви ще бъдат неговите разпоредби ще реши пленарната зала, но считам, че поне във временната комисия би следвало на паритетен принцип от всяка група да бъдат излъчени по двама представители. Неслучайно в предходните събрания законодателят е възприел този подход и предлагам да не го изоставяте", каза Петър Петров от "Възраждане".

Председателят на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов обясни, че просто опитват да пренесат "електоралните нагласи във всяка една комисия без никакво значение какъв е нейният вид и характер". Така било до 41-ото Народно събрание.

"Няма как да искате - не е логично и правилно, вие, в ролята си на опозиция, да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това, убеден съм, да държите отговорни нас, управляващите, за това как работи то. Видяхме как работят вашите събрания, сега идва ред да покажем как работи нашето", каза Кутев.

С тези думи той изнерви опозицията. Първо Йордан Иванов от ДБ заяви, че не може да говори за "наше Народно събрание", Петър Петров разчете заявка, че мнозинството ще се налага за всички комисии, Мирослав Иванов от ПП видя налагане на силата на мнозинството.

На трибуната разпенен излезе и Ивайло Мирчев, за да каже, че управляващите били арогантни. Колегата му Йордан Иванов поиска извинение от Кутев, но не го получи.

Час по-късно в спора влезе и сателитът на ПП-ДБ Велислав Величков, който поиска Румен Радев да каже споделя ли думите на Кутев.

В крайна сметка предложението на Петър Петров за паритетен принцип не мина. Подкрепиха го "Възраждане", ПП и ДБ. За комисията бяха избрани: Димитър Здравков (председател), Галин Дурев, Димитър Петров, Стефан Белчев, Янка Тянкова, Олга Борсова, Мария Тодорова, Фатме Рамадан, Александра Вълчева от ПБ, Рая Назарян, Александър Иванов и Росица Кирова от ГЕРБ, Хамид Хамид от ДПС, Атанас Славов от ДБ, Стою Стоев от ПП и Петър Петров от "Възраждане".



