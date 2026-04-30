Костадинов поиска връщане на лева

За шести път ми се налага да чета реч и за шести път ми се налага да слушам речите на останалите партии и честно да ви кажа – достатъчно е да чуеш една от тях, за да знаеш какво ще чуеш от останалите. Все едно ги е писал един и същи човек или един и същи изкуствен интелект. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов от парламентарната трибуна в декларация от името на партията в първия работен ден на 52-рото Народно събрание.

В изявлението си пред новите 240 народни представители Костадинов заяви, че българският народ не обича да чува истината, а единствено да му се казва колко е добре.

„Ние обаче сме тук, за да бъдем бъдем будната съвест на нацията. България е държавата с най-бързо нарастващ дълг в Европа, защото бяхме вкарани насила в еврозоната. Решението е само едно – връщане на българския лев“, каза лидерът на „Възраждане“.

В декларацията си Костадинов посочи още, че раждаемостта у нас е паднала на катастрофални нива и че по-голямата част от новородените вече не са и българчета.

България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Украйна. Няма военен парад, защото няма техника, няма войници, пазят ни чужди военни сили, но правим внушителни гей паради, каза още той.

По думите му българската икономика е в състояние на колапс и за да се възстанови, призова за „предоговаряне на условията за членството ни в Европейския съюз“.

Костадин Костадинов отправи упрек към над 6 млн. български граждани – едната половина заради отказа им да гласуват на изборите на 19 април и на които „не им пука“, а другите над 3,2 млн. души заради това, че са гласували за останалите партии в парламента, защото „явно това положение на нещата им харесва“.

Костадинов изказа специални благодарности на онези 138 000 избиратели, които са гласували за „Възраждане“, определяйки ги за „достойни и свободни българи“.

„Ето защо ви уверявам, че независимо от всичко, ние от „Възраждане“ ще продължим да казваме истината в този храм на лъжата, в който се е превърнал българският парламент. Ще предлагаме решения и ще се борим за тях. Защото България е доубивана тихо и кротко. Ще се борим докрай и няма да се предадем, защото нямаме друг народ и родина“, завърши Костадинов.





