Парламентът решава окончателно съдбата на Бюджет 2026
Депутатите стигат до окончателния вот след повече от 12 часа дебати за дефицита и новия държавен дълг
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Депутатите стигат до окончателния вот след повече от 12 часа дебати за дефицита и новия държавен дълг
В центъра на спора бе временната комисия за правилника
Причината са промените в Избирателния кодекс
Хартия, скенери и ограничения зад граница - парламентът гласува новите изборни правила
Повишени данъци, по-скъпи осигуровки и по-високи заплати в бюджетната сфера заложени в първия проектобюджет в евро
Депутатите започват дебат по бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г.
Синдикати, работодатели и комисии в парламента слагат началото на интензивна законодателна седмица
ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало не се появиха за регистрацията, а заседанието отново пропадна
Внесен е от "Продължаваме промяната"
Внесен е от "Величие" с подписите на "Възраждане" и МЕЧ
Техници оправят звука
Изслушват министъра на отбраната Атанас Запрянов и дипломат № 1 Георг Георгиев
Депутатите приеха на първо четене и петте законопроекта за изборни промени
Голям спор между групите в НС
Депутатите ще разгледат и гласуват проекторешенията за 7-ми и 8-ми блок
Неочакван спор в парламента
Ние всички сме платени от народа да работим в парламента
Лют спор в пленарната зала
Депутати поздравяват Илина Мутафчиева
Кирил Петков допълни, че вече няма търпимост към „номерата на г-н Бойко Борисов“