Големият Бюджет 2026 влиза за дебат в парламента

Парламентът продължава на първо четене разглеждането на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., съгласно програмата на Народното събрание. Вчера в пленарната зала бяха прочетени единствено докладите на парламентарните комисии по първия проектобюджет в евро, а същинските дебати останаха за днешното заседание. Преди това депутатите приеха на първо четене финансовите рамки за Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Фискални параметри и нов дълг

Планираният бюджетен дефицит е в размер на 3 процента от Брутния вътрешен продукт, а държавният дълг се очаква да достигне 37,6 млрд. евро, което представлява 31,3 процента от БВП през 2026 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е до 10,5 млрд. евро. В това число са включени и до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна индустрия.

Промени в данъци и регулации

Проектобюджетът предвижда увеличаване на данък дивидент от 5 на 10 процента. Въвежда се и задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция за приходите софтуер за управление на продажбите.

От следващата година се увеличава и променливата част на таксата по Закона за хазарта за лицензиите за организиране на хазартни игри от 20 на 25 процента.

Осигуряване, заплати и социална политика

От 1 януари 2026 г. се вдига осигурителната вноска за фонд Пенсии с два процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава на 2 352 евро.

Минималната работна заплата ще стане 620,20 евро. Предвидено е увеличение на 460,17 евро за обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя. Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременявани по швейцарското правило от 1 юли.

Разходите за персонал в бюджетната сфера ще се повишат с 5 процента, а за определени сектори съобразно действащата нормативна база. Продължава и политиката по увеличаване на възнагражденията на педагогическите специалисти до не по-малко от 125 процента от средната работна заплата за страната.

За първи път са разчетени 260 млн. евро като трансфер към НЗОК за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения.

Инвестиции и контрол в парламента

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като максималната стойност на средствата за 2026 г. по сключени споразумения достига 920,3 млн. евро.

В дневния ред на Народното събрание днес влиза и редовният парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Теменужка Петкова, Даниел Митов, Иван Иванов, Красимир Вълчев, Мариан Бачев, Георги Тахов, Петър Дилов, Жечо Станков и Манол Генов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com