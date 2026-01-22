Сканиращите машини в пленарната зала. Депутатите решават окончателно

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала на Народно събрание, след като бяха одобрени от Правната комисия на изключително дълго заседание, продължило близо 14 часа. Депутатите ще се произнесат по текстове, които пряко засягат начина на гласуване, отчитането на вота и организацията на изборите в страната и в чужбина.

Комисията подкрепи въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини. Избирателите ще отбелязват вота си ръчно, след което бюлетината ще се отчита от машината. Сканиращото устройство ще събира бюлетините в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от секционната избирателна комисия. Освен това машината ще издава и разписка за подадения вот, която ще се пуска в отделна кутия.

Беше отхвърлено предложението на БСП промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г. Вместо това подкрепа получи предложението на ГЕРБ, според което, ако за предстоящите предсрочни избори не бъдат осигурени новите машини, да се запази възможността за гласуване с устройствата от предишния вот или изцяло с хартиени бюлетини.

Одобрение получи и предложението на Възраждане за ограничаване на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз. Според приетия текст там ще могат да се разкриват най-много 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства на България.

