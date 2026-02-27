Парламентът тества служебната власт с първи редовен контрол

Днес Народното събрание провежда първия редовен парламентарен контрол със служебното правителство. В рамките на пленарното заседание министър-председателят Андрей Гюров и част от кабинета ще отговарят на въпроси на народни представители. Освен политическия разпит, депутатите ще обсъдят и две международни споразумения със значим външнополитически и културен ефект.

Парламентарният контрол ще се проведе съгласно правилника на Народното събрание, който предвижда той да се състои всеки петък в последните три часа на заседанието, освен ако мнозинството не реши друго. Това е първият такъв формат с участие на настоящото служебно правителство, което поставя акцент върху отчетността на изпълнителната власт пред законодателната.

На въпроси от трибуната ще отговарят служебният министър-председател Андрей Гюров, както и министрите Георги Клисурски, Надежда Нейнски, Атанас Запрянов, Михаил Околийски, Юлиян Попов и Димитър Илиев. Очаква се питанията да засегнат както текущи управленски решения, така и политики в отделните ресори.

Първа точка в дневния ред е законопроектът за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура относно определянето на Центъра за подводна археология като институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО с наименование „Институт за подводно наследство“. Решението има значение за международния статут на българската структура и за позиционирането ѝ в рамките на световната мрежа на организацията.

Предвижда се още депутатите да разгледат законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна. Документът е подписан в Самоа на 15 ноември 2023 г. и очертава рамката на бъдещото сътрудничество в политически, икономически и социален план.

