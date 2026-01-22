Парламентът заби! Скандалите растат

Парламентът заби! Председателстващият заседанието проф. Костадин Ангелов даде нова 30-минутна почивка, след като пленарната зала пак не събра кворум. Само 116 депутати се регистрираха.

Парламентът влезе в остър сблъсък още в началото на заседанието, след като управляващото мнозинство предприе ход за спешно придвижване на промените в Изборния кодекс. Кворумът, дневният ред и изборните правила се превърнаха в повод за крясъци, скандирания и удряне по банките. Заседанието беше прекъснато с принудителна почивка, а напрежението между управляващи и опозиция ескалира до открит политически конфликт. В крайна сметка Изборният кодекс беше включен в дневния ред и депутатите понечиха да тръгнат към окончателното му гласуване.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ обаче поискаха прегласуване, придружено с искане за проверка на кворума. Процедурата се проточи, което доведе до рязка реакция в залата и даване на почивка.

