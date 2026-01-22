Хаос в парламента! Божанков превзе мястото на председателя ВИДЕО

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков предизвика люта разправия в пленарната зала, след като превзе креслото на председателя Рая Назарян. Това се случи по време на една от почивките, дадени за събиране на кворум.

Божанков, който е народен избраник и не е заместник-председател на парламента, седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се викат депутатите в зала. Намеси се квестор, който успя да убеди Божанков да стане от председателското място.

Народните представители бяха в поредна почивка. Дадената от председателстващия заседанието на Народното събрание Костадин Ангелов 10-минутна почивка, се оказа час и половина поради липса на кворум.

С това включването на второ гласуване на Изборния кодекс в дневния ред на законодателния орган все още се бави и не може да започне. Именно то стана и повод за напрежение в залата. В момента парламентът отново е в 30-минутна почивка.

