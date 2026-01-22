Скандал и викове в парламента заради Изборния кодекс

Парламентът влезе в остър сблъсък още в началото на заседанието, след като управляващото мнозинство предприе ход за спешно придвижване на промените в Изборния кодекс. Кворумът, дневният ред и изборните правила се превърнаха в повод за крясъци, скандирания и удряне по банките. Заседанието беше прекъснато с принудителна почивка, а напрежението между управляващи и опозиция ескалира до открит политически конфликт. В крайна сметка Изборният кодекс беше включен в дневния ред и тръгна към окончателно гласуване.

Опит за спешно вкарване на кодекса и първият сблъсък

След проведен Председателски съвет председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов предложи второто четене на промените в Изборния кодекс да бъде включено в дневния ред. Първоначално депутатите одобриха предложението и приеха измененията да бъдат разгледани като първа точка за деня.

Още в този момент от „Продължаваме промяната-Демократична България“ поискаха прегласуване, придружено с искане за проверка на кворума. Процедурата обаче се проточи, което доведе до рязка реакция в залата.

Скандирания, тропане и прекъснато заседание

Докато резултатите от проверката на кворума не бяха обявени, депутати започнаха да скандират „Времето“ и да удрят по банките. Напрежението нарасна, а шумът в залата направи провеждането на заседанието невъзможно. Без да съобщи резултатите от преброяването, Костадин Ангелов обяви 10-минутна почивка.

Малко преди това Петър Петров от „Възраждане“ предложи Изборният кодекс изобщо да не се разглежда, като заяви, че нищо добро няма да произлезе от поредната промяна и определи действията като гавра с изборното законодателство.

Остри декларации и открита война между партиите

След подновяване на заседанието съпредседателят на ДБ Божидар Божанов излезе с декларация от трибуната срещу спешното придвижване на промените. Той обвини управляващото мнозинство в арогантност, силово прокарване на решения и подкопаване на доверието в изборния процес. Божанов постави под въпрос и позицията на БСП, като заяви, че проблемът не е само в начина, по който се правят промените, а и в липсата на яснота какви ще бъдат последиците.

Отговорът дойде от „Има такъв народ“. Станислав Балабанов заяви, че ПП-ДБ „се възбуждат от лъжата“, обвини ги в политическо лицемерие и заяви, че за някои партии предизборната кампания вече е започнала. Той добави, че с промените в Изборния кодекс „ала-балата“ с машините ще продължи.

Кодексът влиза в дневния ред, Възраждане сменя темата

В крайна сметка парламентът включи точката за промените в Изборния кодекс в дневния ред. Последва ново искане за прегласуване и проверка на кворума, съпроводено с нови крясъци и удряне по банките от страна на „Възраждане“ и други опозиционни депутати. Костадин Ангелов напомни, че при проверка на кворума няма максимално допустимо време, а само минимално изискване.

Промените в Изборния кодекс вече влизат за окончателно гласуване. Те бяха одобрени в Правната комисия след среднощно заседание, продължило близо 14 часа, и предвиждат въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини, които ще се събират в пломбирани кутии.

В края на напрегнатия парламентарен ден лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с декларация, насочена срещу Европейския съюз и еврозоната, и настоя законопроектът на партията му за удължаване на плащанията в български лев да бъде приет, за да се даде „глътка въздух“ на гражданите.

