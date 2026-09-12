Шест проекта в парламента прекрояват правилата за гласуване
На масата са пълен машинен вот, сканиране на лични карти и нов мандат за ЦИК
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На масата са пълен машинен вот, сканиране на лични карти и нов мандат за ЦИК
Коментира отношенията на БСП с Радев
Нека мислим за сънародниците си в чужбина не само по избори, каза зам.-председателят на ДПС
Ние от парламентарната група на ДПС-Ново начало ще гласуваме против ограничаването на броя на секциите в чужбина и ще подкрепим предложенията, с които...
Причината са промените в Избирателния кодекс
Борихме се до последно за правата на свободните българи, обяви лидерът на партията
Правната комисия прие промени в Избирателния кодекс
Зове за вето върху Избирателния кодекс
Връща част от поправките в Изборния кодекс
Според Движението липсва максимално широк консенсус
Промяната, с която се отменя възможността всички актове на ЦИК да подлежат на обжалване, е една от седемте атакувани пред КС разпоредби
Прагът не е непостижим, прекалено се драматизира около тази изборна технология, коментира депутатът от ГЕРБ
Грубо посегателство върху правата на гражданите, обяви омбудсманът
Нощно заседание на парламента сложи край на феномена 15/15
Без социология в деня на вота и предизборна агитация на майчин език
3000 машини на евроизборите, 6000 - на местните
Нямам нужда да провеждам консултации към момента с парламентарно представени политически сили, за да защитя Конституцията на Република България и прав...
Омбудсманът Мая Манолова инициира среща с премиера Бойко Борисов и представители на български организации в чужбина във връзка с изборното законодате...
Необходимо е въвеждането на възможност за заличаване на „мъртвите души" от избирателните списъци. Това заяви председателят на парламентарната група на...
София. Хората трябва да бъдат предупредени, че с решението на Министерски съвет за актуализация на бюджета в идните три години България ще премине в п...