След 13 часа заседание! Големи промени с машините за вота

Големи промени с машините за изборите. Въвеждат се скенерите при отчитане на бюлетините от вота. Не се възстановява машинното гласуване. Това реши Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, която прие на второ четене промените в Изборния кодекс след 13-часово заседание, завършило в 4:15 ч. тази сутрин.

Отчитането на гласовете ще става чрез сканиране на бюлетините с оптично устройство за сканиране.

След гласуването се отпечатва контролна разписка, която се пуска в кутия за контролни разписки.

Избирателят няма да може да променя вота си с повторно гласуване. Скенери няма да има при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции.

След приключване на изборния ден скенерът разпечатва протокол на секционната избирателна комисия и записва данните от гласуването и електронния дневник на защитен технически носител във формат, осигуряващ възможност за проверка и съхранение.

Оптичните устройства за сканиране на бюлетини и техният системен софтуер са държавна собственост, която се придобива и управлява от "Информационно обслужване".

Комисията прие в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

Държавната фирма трябва да осигури придобиването, съхранението, поддръжката и транспорта на оптичните устройства за сканиране на бюлетини.

В случай на невъзможност за осигуряване и използване на оптични устройства за сканиране на бюлетини и техния софтуер за изборите, ще се гласува по досегашния начин, решиха депутатите по предложение на ГЕРБ.

30 дни преди изборния ден ЦИК се задължава да осигури контролиран достъп на партиите, коалициите и инициативни комитети до изходния код на базовия софтуер, конфигурационните файлове и протоколите от удостоверяването на съответствието.

ЦИК определя условията и реда за контролно преброяване бюлетините от на най-малко 3% от избирателните секции в страната, в които са използвани оптичните устройства за сканиране на бюлетини. Номерата на секциите се обявяват публично след края на изборния ден.

Отпадна втория печат върху бюлетината, поставян досега в секционните комисии след попълването ѝ.

Отпадна изискването в закона да се гласува с химикал, пишещ в син цвят.

Беше прието избирателните списъци да се правят на база да данните от преброяването през 2021 г. Комисията отложи създаването на район "Чужбина" с две години.

ДПС-НОВО НАЧАЛО бе против предложението секциите в страните извън ЕС да се ограничат само до 20.

Депутатите решиха Централната избирателна комисия да не увеличава състава си от 15 на 25 души.

Предизборната кампания няма да се съкращава от 30 на 20 дни, както предлага ГЕРБ.

Остава забраната за обявяване на резултати социологически проучвания в деня на вота.

Остава видеонаблюдението в края на изборния ден при броенето на гласовете.

Остават параваните за гласуване. Докладът на комисията трябва да влезе до края на деня днес в пленарна зала, за да може депутатите още тази седмица да започнат работата по закона.

