Нов провал на парламента. Пленарната зала остана празна

Трети пореден ден Народното събрание не успява да започне работа заради липса на кворум. Парламентарните заседания се провалят едно след друго, след като депутатите от управляващото мнозинство отказват да се регистрират, а опозицията запълва местата в полупразната зала.

И днес председателят на парламента Наталия Киселова бе принудена отново да прекрати заседанието и да насрочи следващ опит за сряда, 22 октомври.

Празни банки и символични регистрации

В петък сутринта в залата присъстваха едва няколко десетки народни представители – 29 от ПП-ДБ, 11 от АПС, 11 от МЕЧ и двама от БСП. От групите на ГЕРБ, ДПС-Ново начало и ИТН не се появи нито един депутат. Така за трети път тази седмица регистрацията пропадна, а работата на парламента отново бе блокирана.

Ситуацията повтаря модела от предишните два дни. В сряда едва 61 депутати натиснаха бутона за присъствие – основно от ПП-ДБ, АПС и ИТН. От БСП нямаше нито един представител, макар заседанието да се водеше именно от Наталия Киселова, излъчена от тяхната квота. В четвъртък картината бе почти идентична: 29 представители на ПП-ДБ, 14 на АПС, всички от МЕЧ и 8 от „Величие“. Деветима социалисти също се регистрираха, но това отново не бе достатъчно.

Политически знак зад блокажа

В ГЕРБ продължават да изпълняват указанията на лидера си Бойко Борисов, който изпрати депутатите „на терен“ – в срещи с местните структури, за да проверят, по думите му, „какво е изядено“. На практика това означава тактическо отсъствие от парламента, което цели да постави акцент върху вътрешнопартийната мобилизация и контрол върху коалиционния формат.

Отсъствието на ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало се превърна в инструмент на политическо послание: демонстрация, че без тях не може да се формира мнозинство. Докато формациите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ настояват за нормализиране на парламентарната дейност, мнозинството продължава да държи кворума в ръцете си.

Така парламентът отново влезе в омагьосан кръг от символични заседания и празни зали – симптом, че зад процедурния хаос стои борба за политическо надмощие, а не за дневния ред на държавата.

