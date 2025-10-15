Парламентът опустя. Няма никой в залата

Парламентът опустя. Пет минути след 9 ч., когато по правилник трябва да започне заседанието на депутатите, пленарната зала е напълно празна. Камерите на Народното събрание показаха групата на МЕЧ, която влезе само да са вдигне листове, на които пишеше оставка, след което и депутатите на Ивелин Михайлов излязоха.

Трусът в парламента е резултат от вчерашното изявление на Бойко Борисов, с което той обяви, че ГЕРБ няма да носи повече отговорност за правителството, прати депутатите си по родните им места, за да видят на място какво е състоянието на партията и заяви, че времето на Наталия Киселова като председател на НС е изтекло.

Веднага след него лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че моментът е преломен и ДПС-Ново начало е готово да поеме своята отговорност за управлението на България! Пеевски съобщи, че излъчва преговорен екип и чака покана от премиера Росен Желязков.

Минута след 9 ч. Наталия Киселова обяви регистрация, но карти в пултовете сложиха само 61 депутати от опозицията. ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП не влязоха в пленарната зала, от управляващото мнозинство в НС се явиха само неколцина. Заседание днес няма да има поради липса на кворум, Киселова насрочи ново за утре.

