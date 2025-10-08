Образованието под лупа в парламента. Нови решения

Три законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование са включени в седмичната програма на Народното събрание

Парламентът се подготвя за натоварена седмица с фокус върху образованието. Народното събрание ще обсъди на първо четене три законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които предвиждат нови учебни предмети, езикова подкрепа за деца, въвеждане на принципи за използване на изкуствен интелект и дори мандатност за директорите. Предложенията идват както от Министерския съвет, така и от депутати, и бележат пореден опит за адаптиране на българското образование към съвременните реалности.

Промените, предложени от Министерския съвет

Според проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица, депутатите ще обсъдят на първо четене три законопроекта за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование. Един от тях е внесен от Министерския съвет, а другите два – от народни представители.

Правителствените промени предвиждат въвеждането на два нови вида езикова подкрепа за деца и ученици, които не владеят достатъчно добре български език. Освен това се предлага промяна в статута на математическите и природо-математическите гимназии, които ще бъдат определени като специализирани училища с прием след четвърти и след седми клас. В задължителните учебни часове се въвежда и нов учебен предмет – „Добродетели и религии“. Той ще се изучава по избор под формата на „Религия – православие“, „Религия – ислям“ или „Добродетели/етика“, като по него няма да се поставят оценки, се уточнява в мотивите на законопроекта.

Сред другите предложения е и осигуряването на транспорт за деца в задължителна предучилищна възраст, както и за ученици от първи до дванадесети клас със специални образователни потребности, които всекидневно пътуват до училище в друго населено място.

Дигитализация, изкуствен интелект и нови стандарти

В законопроекта, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители, се предлага държавата да приеме стратегия за цифровизация и използване на изкуствен интелект в образованието, с цел постигане на равен достъп до качествено обучение. Текстовете предвиждат още, че при намаляване броя на децата по време на ученическите ваканции, детските градини ще могат да организират сборни групи, но само при спазване на изискванията за максимален брой деца в група, определени в държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

Отделен законопроект, внесен от Николай Денков и група народни представители, акцентира върху въвеждането на принципа за етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект в училищното образование. Предвижда се също изучаването на религия с конфесионални характеристики да остане свободноизбираемо. Държавата ще има задължение да подпомага подготовката на преподаватели, да осигурява информираност на родителите и да съдейства за организирането на занятия към религиозни институции извън задължителната учебна програма.

Освен това се предлага въвеждане на мандатност за директорите на държавни и общински образователни институции – максимална продължителност от два последователни четиригодишни мандата, което би поставило край на безсрочните назначения, практикувани в системата досега.

Другите акценти в парламентарната седмица

Седмичната парламентарна програма включва и други важни точки. Сред тях е първото четене на изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от Министерския съвет, както и второто четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В четвъртък депутатите ще разгледат на първо четене изменения в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, а в дневния ред е включено и второто четене на промени в Закона за киберсигурност. Очаква се още парламентът да обсъди изменения в Закона за адвокатурата, Закона за пазарите на финансови инструменти и няколко ратификации на международни документи.

Седмицата ще приключи традиционно – с редовен парламентарен контрол в петък, когато министрите ще отговарят на въпроси от народните представители.

