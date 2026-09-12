Кворумът пак провали парламента, изборните промени се отлагат
Три неуспешни опита и пълна блокада на пленарната зала
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Три неуспешни опита и пълна блокада на пленарната зала
Без кворум и при 119 регистрирани, Изборният кодекс пак чака
ГЕРБ, ИТН и ДПС-Ново начало не се появиха за регистрацията, а заседанието отново пропадна
В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум
Пак не събраха кворум, за да започнат редовно заседание
Трусът в парламента е резултат от вчерашното изявление на Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ с остро изказване в Пазарджик: Няма да сме параван!
От групата на ИТН не се регистрираха, както това направиха и от опозицията
Пак не събраха кворум
Шефката на НС Наталия Киселова закри веднага едва започналото заседание
Председателят на СДС обясни, че аргументите на опозицията за последния вот на недоверие не са били достатъчно силни
Председателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание
Може би, искат да се върнат в романтичните месеци, в които Корнелия Нинова беше икономически министър в кабинета на Кирил Петков
Развръзката предстои
Пленарното заседание пропадна. Две проверки показаха липса на кворум. При първият опит в пленарната зала се регистрираха само 65 народни представители...
Няма да позволим някой с 30 народни представители да ни диктува, каза Атанасова
Междувременно стана ясно, че БСП ще внесат вот на недоверие
Росен Желязков прекъсна днешното заседание на Народното събрание
ГЕРБ били тези, които провалили кворума по средата на дискусията за главния прокурор
Никой не е адресирал намерение за подкрепа на правителство на ГЕРБ