Румен Христов призна: Провалът с кворума е наша грешка

„Кворумът се осъществява от мнозинството, ние не успяхме да го осигурим и това е наша грешка. Надявам се да няма празни дни“, заяви председателят на СДС Румен Христов пред бТВ.

Той обясни, че отсъствалите депутати не са били по собствено желание: „Имаме командировани колеги. Никой от депутатите не е на собствена изява или отсъствие, всички бяха служебно ангажирани. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов идва всеки ден в парламента, той да беше и да не беше вчера, не постигаме мнозинството.“

Христов уточни, че няма информация кои народни представители са били на командировка с Росен Желязков.

Вотът на недоверие и стабилността на кабинета

По думите на Христов вотът на недоверие към правителството не е успял, защото аргументите на опозицията не са били достатъчно убедителни. „От друга страна, математиката е важна – 135 гласа подкрепят правителството на 105. Правителството си има министър-председател, но и лидери на другите формации, които депутатите слушат“, посочи той.

Христов добави, че рядко се обажда на министрите и никога не прекалява: „Знам какво е ежедневието на един министър и не бива да бъде безпокоен, ако няма нещо важно.“

