Лидерът на СДС: Радев мисли за бъдещата си кариера, не за държавата

Политическото напрежение между институциите отново се нажежи, след като

лидерът на СДС Румен Христов отправи остра критика към президента Румен Радев.

По думите му държавният глава е изместил ролята си на обединител и се е превърнал в активна опозиция на правителството. Христов дори предложи въвеждането на законов „период на охлаждане“, който да забрани на президента да се занимава с политика в продължение на до две години след напускането на поста. „Президентът има право на мнение, но не и да използва институцията като стартова площадка за бъдещ политически проект“, подчерта той в интервю за БНТ.

Критика към президента и предложение за „период на охлаждане“

Според Христов държавният глава е прекрачил рамките на своите правомощия и е насочил вниманието си към собственото си политическо бъдеще. „Президентът е фокусиран върху това какво ще се случи, след като му изтече мандатът. Разбира се, че той може и трябва да бъде коректив. Това му го дава Конституцията. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен“, заяви Христов.

Той обяви, че ще настоява за въвеждане на законов „период на охлаждане“, който да възпрепятства всеки напускащ президент да влиза незабавно в партийна политика. „В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия,“ обясни той.

Христов отхвърли твърденията, че идеята му е насочена лично срещу Румен Радев. „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект“, подчерта той, добавяйки, че България се нуждае от стабилност, а не от конфронтация между властите.

Политически баланс и позиция по ключови теми

Христов коментира и други въпроси от дневния ред на държавата. Той изключи възможността за предсрочни избори, като подчерта, че подобен ход няма да промени съотношението на силите в парламента. „Ще загубим пари и време. Правителството трябва да продължи, за да влезем в еврозоната,“ заяви той.

По повод разговорите между Бойко Борисов и сина на американския президент, Христов отбеляза: „Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата.“

В коментара си за съдебната реформа Христов предупреди, че изборът на нов Висш съдебен съвет ще бъде труден, тъй като мнозинство от 160 депутати „трудно ще се събере“. По думите му „намесата на политиците в съдебната система е като слон в стъкларски магазин“ – тя създава хаос и блокира реалната промяна.

Отговорност на институциите и уроците от наводненията

В заключение Христов насочи вниманието към институционалната отговорност след последните бедствия по Южното Черноморие. „От Басейнова дирекция казаха, че е имало сигнали, но не е реагирано. Ако се установят виновни, трябва да бъдат наказани“, заяви той. Христов настоя за по-строг контрол върху действията на държавните органи и за ясно поемане на вина, когато става дума за човешки животи и разрушения.

Той определи случилото се като трагично напомняне за последствията от човешката алчност. „Природата показва, че с нея шега не бива,“ коментира Христов. По думите му щетите са резултат от комбинация между силни валежи и безразборно строителство по крайбрежието. „Да застроим всеки квадратен метър близо до морето – това доведе до щети и човешки жертви,“ каза той.

Христов подчерта, че природата може да се разгневи, но не прощава. „Тя не наказва, тя просто си връща пространството, което ѝ е било отнето“, каза той, като допълни, че държавата е длъжна да покаже решителност – както срещу безотговорните институции, така и срещу безконтролните строители.

