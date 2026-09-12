Свлачището край Пампорово ще се движи месеци. Какво означава това?
Експерт обясни причините, рисковете и сроковете за възстановяване на пътя
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Експерт обясни причините, рисковете и сроковете за възстановяване на пътя
39,5% е избирателната активност към 18:00 часа. Това сочат данните от exit poll-а на агенция „Тренд”. Според „Галъп Интернешънъл Болкан" към същия час...
Астрономите наблюдават невиждана активност върху повърхността на Слънцето
Румен Христов предложи забрана президентът да влиза в активната политика до две години след края на мандата си
Активността на нашата звезда започна да се увеличава, въпреки че се очакваше обратното
Ефектите от магнитната активност се свързват също със значително повишена честота на тревожност
Ефектите от магнитната активност се свързват също със значително повишена честота на тревожност, депресия, биполярно разстройство
България гласува за 51-то Народно събрание. Това са седмите национални избори за последните три години.Избирателната активност към 18:00 часа мина 30-...
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Това е лидерът на крайнодесния "Национален сбор" - Жордан Бардела
Едва 21% от населението й са гласували
Ето колко души гласуваха
Отличник е община Бойница
Това съобщи социолъгът Яница Петкова
Метеочувствителните хора имат проблеми със съня, трудно регулират кръвното си
Метеочувствителните хора вероятно усещат различни неразположения
Той уточни, че няма никаква вина Ваня Григорова да не бъде избрана за кмет на столицата
Най-ниска пък е в Русе
Следва да започне оптимизиране на отчитането на вота
Българите са все по-слабо мотивирани да участват в избори