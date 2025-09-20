Бум на магнитни бури! Учените с важно предупреждение

След десетилетия на относително спокойствие Слънцето отново показва признаци на пробуждане.

Според учените броят на слънчевите петна, изригванията и изхвърлянията на коронарна маса отново се увеличава. Това се посочва в проучване, публикувано в научното списание The Astrophysical Journal Letters.

През последните 17 години

слънчевата активност непрекъснато се увеличава,

обръщайки низходящата тенденция.

От 80-те години на миналия век насам всеки следващ 11-годишен слънчев цикъл е по-малко активен от предишния, с по-малко слънчеви петна и изригвания. Активността достигна своя минимум през 2008 г., която стана най-тихата година в историята.

„Всички знаци сочеха, че Слънцето навлиза в продължителен период на ниска активност. Така че беше изненада да видим обратната тенденция.

Слънцето бавно се събужда“,

каза Джеймс Ясински от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Неговото проучване показа, че всички ключови показатели са се увеличили от 2008 г. насам: скоростта на слънчевия вятър се е увеличила с 6%, плътността му с 26%, температурата с 29%, а силата на междупланетното магнитно поле с 31%.

Всичко това показва повишена магнитна активност на Слънцето.

Повишената слънчева активност означава и повече геомагнитни бури, които причиняват полярни сияния, и по-чести изригвания, представляващи опасност за спътниците, космическите станции и астронавтите.

Причините за това „пробуждане“ все още са загадка, въпреки че подобни събития са се случвали и преди в историята.

