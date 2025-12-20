Скрито чудо на Антарктида, което се показва само през лятото

Сред най-студените и изолирани места на планетата се крият природни бисери, които изглеждат като сцени от фантастичен роман. Групата острови Ялур (Yalour Islands) представлява ниски скалисти островчета в южната част на архипелага Вилхелм, близо до Антарктическия полуостров, съобщава The Secretariat of the Antarctic Treaty.

Островите са съставени от разпръснати скали и малки хълмове, които през лятото се освобождават от снега и разкриват удивителни червеникави скални образувания. Вулканичният и суров пейзаж придава на мястото уникалност и усещане за извънвремево пространство.

Ялур са необитаеми от хора, но важат за важен дом на антарктическия див свят. Там гнездят пингвини папуа и аделие, както и разнообразни морски птици като корморани сини очи, чайки, къси птици и буревестници. През лятото водите около островите се посещават от косатки, които ловуват морски птици и тюлени.

Островите са обградени от ледени води и силни ветрове, което ги прави едно от малкото места на Земята, където природата остава почти непроменена от човешка дейност. Мястото привлича приключенски туристи и любители на екзотичната природа, въпреки трудния достъп и екстремните условия.

Името на островите идва от Хорхе Ялур – аржентински морски офицер, участник в спасителна мисия в ранните години на антарктическите изследвания, съобщи Vesti.bg

