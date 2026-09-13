Бум на магнитни бури! Учените с важно предупреждение
Активността на нашата звезда започна да се увеличава, въпреки че се очакваше обратното
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Активността на нашата звезда започна да се увеличава, въпреки че се очакваше обратното
Микроорганизмите са първите форми на живот на нашата планета
Древен циркониев кристал, открит в Западна Австралия, свидетелства, че животът на Земята се е зародил преди 4,1 милиарда години. Това е с около 300 ми...