Ралица Паскалева призна за театъра! Ще се завърне ли?

Много е силна думата, че съм страдала. Аз винаги съм била аутсайдер. Това заяви актрисата Ралица Паскалева пред Мон Дьо.

„Няма да ме гледате в театъра, защото аз не искам да правя театър. Има неща в системата на българския театър, които не съвпадат с моите разбирания. Не мога да разбера защо в тази страна правим юбилейно представление 300 пъти – 20 години едно и също. Това не са котките на Бродуей. За мен еднообразието е равно на смърт.“

Актрисата засяга и темата за човешките отношения, като подчертава нетърпимостта си към неискреността. Тя вярва в лоялността и в това, че човек не трябва да се възползва от слабостта на другите:

„Лицемерие, двуличници не обичам. Аз не съм от хората, които обръщат гръб, които удрят, докато си долу.“

Паскалева категорично отхвърля и медийните спекулации, засягащи почтеността на нейното семейство. Тя разкрива, че слуховете за начина, по който е започнала връзката ѝ, са далеч от реалността:

„Видиш ли – аз съм развалила нечие семейство, за да създам свое. Пълна лъжа и, честно казано, ме обижда.“

В този дух на откровеност тя потвърждава и новината за законния си съюз с Теди Салпаров. За нея този акт е бил дълбоко личен и се е случил много по-рано, отколкото публиката предполага:

„Да, имаме брак с Теди. Оженихме се още преди да се появи второто ни дете. Не сме се оженили тази година, ако това би задоволило любопитството на много хора.“

Актрисата обяснява, че никога не е изпитвала нужда да превръща личния си живот в медийно събитие и поставя под въпрос очакването всяка стъпка от него да бъде публично достояние:

„То вече не е новина, защото не е ново, нали? За нас не е ново. Трябваше ли в „Събуди се“ да дойдем и да обявим деня, да поканим хората на трапеза?“

В основата на нейната вътрешна сила и спокойствие стои дълбоката ѝ религиозна убеденост. Паскалева намира упование в библейските текстове и вярва, че страхът няма място в живота на вярващия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com