Парламентът отново блокира, и вторият опит пропадна

И вторият опит депутатите да започнат работа днес се провали, след като в пленарната зала се регистрираха едва 119 народни представители, с два по-малко от необходимите 121 за кворум. При повторната регистрация присъствие отчетоха 61 депутати от ГЕРБ, 28 от ДПС-Ново начало, 10 от БСП, 16 от ИТН и 4 независими. При евентуално събиране на нужния брой народни представители се очаква парламентът да премине към разглеждане на промените в Изборния кодекс.

По програма заседанието трябваше да започне в 9:00 ч., но тогава в залата се регистрираха само 117 депутати. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви нова проверка на кворума след 30 минути, като при повторната регистрация в 9:35 ч. броят на присъстващите нарасна, но отново остана под минимума.

И вчера парламентът не успя да събере кворум, след като бе предложено в дневния ред да бъдат включени промените в Изборния кодекс. Те бяха приети в 4 ч. сутринта в сряда след близо 13-часово напрегнато заседание на правната комисия. Сред ключовите текстове е решението на следващите избори да се гласува с нови машини - оптични сканиращи устройства.

Допълнително напрежение внесе и разцеплението в БСП при вчерашните проверки за кворум, което доведе до отлагане на разглеждането на кодекса. От левицата настояват новите сканиращи машини да бъдат въведени с отложено действие от 1 януари 2027 г., но това предложение не получи подкрепа в правната комисия.

При първата регистрация днес присъствие отчетоха 60 депутати от ГЕРБ, 26 от ДПС-Ново начало, 11 от БСП, 16 от ИТН, 1 от Величие и 3 независими, което още веднъж показа колко крехък остава кворумът около ключовите изборни промени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com