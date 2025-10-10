Хората на Слави с бойкот! Падна кворумът в парламента

В парламента днес се очертават горещи страсти. След като в началото на заседанието кворумът беше събран от регистрирани 125 народни представители, точно 6 минути по-късно, той падна.

При поискано ново преброяване на депутатите се оказа, че са се регистрирали 109 народни представители.

Преди това в дневния ред, който предвиждаше само редовен парламентарен контрол, се включиха две нови точки - второ гласуване на Закона за Държавна агенция разузнаване и второ четене на Закона за СРС-тата.

Интересното беше, че от групата на ИТН не се регистрираха, както това направиха и от опозицията.

Така заседанието беше спряно за 15 минути. Новият опит за събиране на кворум ще бъде направен всеки момент.

