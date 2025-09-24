Парламентът без кворум. Асен Василев прави панаири

Парламентът удари на камък с днешния кворум. Председателят на парламента Наталия Киселова закри пленарното заседание след две проверки на присъстващите в залата. Първата показа 111 депутати, втората - 110. За старт на заседанието трябват 121 гласа.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.

Поредни панаири направи Асен Василев, докато депутатите бяха в зала. Той предложи като точка първа за четвъртък да бъдат включени промени в закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи Украйна.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев възрази и му обясни, че тези мерки веднъж вече са били приети, но резултатът от тях е бил по-скоро негативен.

Впоследствие се оказа, че въвеждането на такса върху транзита на руски газ не е мярка срещу режима на Путин, а е мимикрия, защото не може да бъде начислена и събрана такава от клиентите на "Булгартрансгаз", обясни Цонев. Стигна се до това, че Унгария заплаши, че ще наложи вето върху приемането ни в Шенген и се наложи да отменим разпоредбата, продължи той.

Отделно дерогацията на свой ред наля в касите на Путин много пари, добави Цонев. Когато някой се прави боец срещу режима на Путин, трябва да е наясно, че е налял милиард в неговата каса, посочи Йордан Цонев.

