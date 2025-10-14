Борисов гневен. Вдигна ръце от кабинета /ВИДЕО/

Изключително остро и заплашително изказване направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Повод бе частичният местен вот в Пазарджик, където ГЕРБ остана шеста партия.

Повече няма да бъдем параван, избухна лидерът на ГЕРБ. Ще изкараме няколко дена без кворум и то ще си замине правителството. Без шестата партия, ядосано каза Борисов.

Ние изгода от това нещо (оставане във властта) нямаме никакво, държавата - може. Ние - никакво, заяви още Бойко Борисов.

Благодарност никаква от никой, не виждам вече място на ГЕРБ в това управление, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той се включи на живо във фейсбук от централата на партията. Там е премиерът Росен Желязков, както и всички министри от ГЕРБ.

"Дал съм дума да стоя, ако стоим ще е само формално, повече кворум няма да им правим", допълни Борисов. И отсече: "Шести сме, повече отговорност не нося. Никаква!"

"Или правителството ще работи като едно, иначе такива смели промени, за да си угаждат на партиите, няма да стане", посочи още той.

"Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. Изглежда това в ромските махали не се отчита - там ДПС-Ново начало, там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", каза още лидерът на ГЕРБ.

„Искам много честна оценка по градовете и селата какво е положението, това може да предизвика още по-бързо да предизвикаме избори. От вашите доклади ще зависи”, обърна се Борисов към хората от партията.

