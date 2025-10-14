След изказването на Борисов! Желязков отмени заседанието на кабинета

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщи БТА.

Това стана минути след изявлението на лидера на партията Бойко Борисов пред парламентарната група, в което той обяви, че оттук нататък останалите в сглобката ще си карат влака. Повод за гнева му е резултатът от вота в Пазарджик, където мандатоносителите се наредиха чак на шеста позиция от всички формации.

Повече кворум в парламента няма да правим, каза още Борисов, гневен, че всички се качили на широкия гръб на шестите на вота в Пазарджик. И се зарече, че партията му повече няма да е параван.

Борисов се обърна към Желязков оттук насетне да се чувства с развързани ръце и нито ден да не търпи, ако среща отпор в управлението.

След емоционалната реч на лидера на ГЕРБ, който нито за миг не седна на едно място, а обикаляше в залата на партийната централа напред-назад, той изпрати депутатите към родните места.

Не стана ясно дали това означава, че народните представители на ГЕРБ ще отсъстват от пленарната зала в сряда, предвид заявката на Борисов, че повече няма да крепят кворума.

