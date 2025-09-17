Борисов шамароса ПП-ДБ: Качиха се на руското влакче

ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод петия вот на недоверие срещу кабинета.

"Вотът може да се коментира само с безотговорност. Нямам друго определение. Представете си, че падне кабинетът и влезем да правим бюджет за догодина. Как ще се покрие 3% дефицит", попита той.

"Ще видим утре какво ще е гласуването. ПП-ДБ се качиха на руското влакче", отсече бившият премиер.

"Ако мине вотът, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-12% дефицит. Какво друго да кажа за консервативните десни партии, които искат вот на недоверие", продължи Борисов.

"Радев може би ни прави поредния подарък. Не съм бил на срещата му с Цанов, за да кажа какъв е бил сигналът. Знам, че ние от 5 години нямаме никакво влияние във ВМЗ. Радев се държи като партиен лидер и иска да не стане сделката с "Райнметал". Иска да подплаши инвеститорите. Бих коментирал, ако е казал нещо за "Боташ", защото докато бяхме на почивка, сме изпратили още 50 млн.", каза още лидерът на ГЕРБ.

И изрази надежда, че тази риторика на Радев няма да провали сделката.

По думите му Антикорупционната комисия в този си вид не трябва да съществува, тъй като тя е направена за репресивна бухалка на ППДБ.

