Зафиров разкри ще има ли министри на БСП в служебния кабинет

Атанас Зафиров не мисли да хвърля оставка преди изборите. Ако го направи, ще е на Конгрес на БСП след предсрочния вот.

Това заяви вицепремиерът в оставка и лидер на БСП - Обединена левица Атанас Зафиров в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз и добави, че партията би обсъдила дали министри от сегашното управление да продължат да заемат поста си в служебен кабинет, ако бъдат поканени.

Пленумът на 10 януари

По повод пленума на БСП, свикан на историческата дата 10 януари, когато през 1997 г. протестиращите срещу Жат Виденов щурмуваха парламента, Зафиров заяви: "Имаме пленум на 10-и януари, защото е най-близката дата, на която може да бъде проведен заради празниците. Изпълнителното бюро обсъди два варианта, аз да подам оставка, както и Изпълнителното бюро. Вторият - само то да подаде. Водихме дебати, но никъде нямаше отрицателна оценка за участието ни в управлението".

"Протестите, които доведоха до оставката на кабинета, са ценностни. Уважавайки ценностите на демокрацията дадохме знак, че разбираме какво ни казва обществото. Никой не бива да отрича обаче това, което сме постигнали", категоричен бе Зафиров.

"Ако председателят подаде оставка, означава да отречем всичко, което се е случило през последната година - участие в управлението и което свършихме като работа. Преди година партията беше в банкрут, във фалит, в тежка международна изолация, партията беше пред закриване. Няма как да подам оставка на Националния съвет, тъй като съм избран на Конгрес. Мога да подам оставка по всяко време", добави той.

Оставката на партийното ръководство

По думите му пред БСП има сериозни предизвикателства. "Ние трябва да се съсредоточим върху подготовката за изборите", коментира той.

"Изпълнителното бюро подаде оставка, за да се разбере, че чуваме сигнала на хората. Стоя зад всеки един от моите колеги, с които работихме пред последната година. Правиха всичко с добро сърце и чисти помисли", добави Зафиров.

По думите му има техническо неудобство да се прави Конгрес месец преди изборите.

"Трябва да се знае каква е целта. Тя не е да се смени председателя. Конгресът трябва да е след парламентарните избори. Оставки се подават след резултати от избори. БСП с участието си в управлението се върна в обществения живот на страната през последната година", смята още социалиста.

Битката в БСП

"БСП в последните 30 години е в условията на отбрана. От една страна воюваме с популистките партии, които се бият в парламента, говорят с езика на омразата. Водим и битка с традиционната десница", призна още той.

"Добре е, че тези крайно десни елементи, които рязаха паметници, са извън управлението", добави той.

По думите му има и трети враг пред БСП и това е вътрешният такъв. "От такива атаки най-много боли", смята той.

БСП и правителството

"Правителството беше подкрепено първоначално от АПС и това бе най-правилното решение за страната, за да се спре каскадата от избори и да се даде глътка въздух на държавата", коментира той и добави, че за една година се стабилизирала и социалистическата партия.

"Това управление имаше да свърши важни задачи и щеше да е безумие да хвърлим страната в нова поредица от избори. Чувам гласове в обществото, дори и на хора от протестите "Ами сега, какво направихме?!". Оценката трябва да бъде дадена от българското общество. Нашата оценка е положителна", смята Зафиров.

Служебно правителство и участие на БСП

"Не сме обсъждали дали министри от сегашния кабинет да участват в служебен кабинет. Има много важни неща, които са започнати - например в регионалното министерство, има пари под риск", коментира Зафиров.

"Има значение кой ще е премиер, всичко има значение", добави още той.

"Позволете ми да не навлизам в конкретика. Не ми отива като председател на политическа сила да давам съвети на президента", добави вицепремиерът в оставка.

Избори и нови конфигурации

Зафиров бе попитан дали би приел покана за управление от партиите, с които досега са били в конфигурация, Зафиров отговори, че първо трябва да се види какви ще са резултатите:

"Разговор тепърва предстои по тези теми от нашите колективни органи", добави той.

