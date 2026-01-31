В БСП решиха. Кога е конгресът

Конгресът на БСП остава, ще се проведе на 7 и 8 февруари. Това реши Националният съвет на днешния пленум. Решението е взето с мнозинство с 82 гласа „против“, 38 гласа „за“. Социалистите решили на днешното заседание да подготвят и документите, които предстои да бъдат разгледани и приети идната седмица. Сред тях е и проект на програмата, с която БСП ще се яви на предстоящия вот. Припомняме, че председателят на партията Атанас Зафиров настояваше партийният форум да остане за след парламентарните избори. В крайна сметка обаче надделя опозицията. А в дневния ред на конгреса е включена и точка, според която председателят може да бъде сменен. Един от претендентите за лидерския пост Крум Зарков направи коментар във Фейсбук по повод днешното гласуване на Националния съвет (НС). „БСП заслужава да се борим за нея! Няма друга партия в България, в която ръководителите да искат едно, а колективният орган да реши друго“, заяви бившият депутат и експравен секретар на подалия оставка президент Румен Радев. „Тези 82-ма членове на Националния съвет, устояли провеждането на спасителен Конгрес, са достойни за уважение. Те дадоха шанс на делегатите на върховния партиен орган да освободят партията ни от зависимости и да я върнат на правилната страна в битката за демократична, социална и правова държава. Длъжни сме да се възползваме от тази възможност!“, добави Зарков. Още на влизане в сградата на партията членове на Пленума коментираха опита за смяна на датата на конгреса.

Председателят на БСП-София Иван Таков посочи пред БТА, че днешното заседание на Националния съвет е насрочено от предишното, за да приеме документите за конгреса. "Аз председателствам групата по изготвяне на предизборната платформа, тя е готова вече, изпратена е на всички членове на Националния съвет. Днес мисля, че ще направим едно смислено политическо и партийно събрание на Националния съвет и вървим на 7 и 8 на конгрес", допълни той.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков заяви, че решението на Националния съвет от предишното заседание е абсолютно ясно и категорично, че конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Днес могат да бъдат направени може би опити да се отмени конгресът, но не вярвам, че ще бъде отменен, защото първо имаме решение отпреди, и то взето с огромно мнозинство. Предполагам, че горе-долу със същото мнозинство ще бъде отхвърлена идеята за смяна на датата, коментира той.

Очаквайте подробности!