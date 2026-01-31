В БСП решиха. Кога е конгресът

Конгресът на БСП остава на вече закованата дата от 7 и 8 февруари. Това решиха днес членовете на Националния съвет.
Председателят на партията Атанас Зафиров настояваше партийният форум да остане за след парламентарните избори. В крайна сметка обаче надделя опозицията. А в дневния ред на конгреса е включена и точка, според която председателят може да бъде сменен.
Още в началото на заседанието Зафиров поиска отлагане на конгреса, което обяви като предложение на бюрото. Започна остър дебат като включително членове на тясното ръководство му опонираха. В крайна сметка само 38 членове гласуваха за отлагането.
Днес социалистите ще подготвят и документите, които предстои да бъдат разгледани и приети идната седмица. Сред тях е и проект на програмата, с която БСП ще се яви на предстоящия вот.
Конгресът на БСП остава, ще се проведе на 7 и 8 февруари.
Това реши Националният съвет на днешния пленум.
Решението е взето с мнозинство с 82 гласа „против“, 38 гласа „за“.
Социалистите решили на днешното заседание да подготвят и документите, които предстои да бъдат разгледани и приети идната седмица. Сред тях е и проект на програмата, с която БСП ще се яви на предстоящия вот.
Припомняме, че председателят на партията Атанас Зафиров настояваше партийният форум да остане за след парламентарните избори. В крайна сметка обаче надделя опозицията. А в дневния ред на конгреса е включена и точка, според която председателят може да бъде сменен.
Един от претендентите за лидерския пост Крум Зарков направи коментар във Фейсбук по повод днешното гласуване на Националния съвет (НС).
„БСП заслужава да се борим за нея! Няма друга партия в България, в която ръководителите да искат едно, а колективният орган да реши друго“, заяви бившият депутат и експравен секретар на подалия оставка президент Румен Радев.
„Тези 82-ма членове на Националния съвет, устояли провеждането на спасителен Конгрес, са достойни за уважение. Те дадоха шанс на делегатите на върховния партиен орган да освободят партията ни от зависимости и да я върнат на правилната страна в битката за демократична, социална и правова държава. Длъжни сме да се възползваме от тази възможност!“, добави Зарков.
Още на влизане в сградата на партията членове на Пленума коментираха опита за смяна на датата на конгреса.
"Аз председателствам групата по изготвяне на предизборната платформа, тя е готова вече, изпратена е на всички членове на Националния съвет. Днес мисля, че ще направим едно смислено политическо и партийно събрание на Националния съвет и вървим на 7 и 8 на конгрес", допълни той.
