Калоян Паргов: Конгресът на БСП ще избере лидер за дълъг скок от място

БСП е изправена пред тежко изпитание преди предстоящия си конгрес, като основният въпрос не е броят на номинациите за председател, а дали партията ще успее да прескочи парламентарната бариера и да излезе обединена от форума. Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, който използва метафората за „скок на дължина от място“, за да опише ситуацията, в която ще попадне бъдещият лидер.

Паргов потвърди, че има номинации за лидерския пост, но подчерта, че личното му участие в надпреварата не е водещият въпрос. „Имам номинации, но не ги броя“, каза той и уточни, че вниманието му е насочено към стратегическите рискове пред партията.

По думите му, независимо кой ще бъде избран, новият председател ще започне работа в изключително тежки условия. „Всеки от потенциалните кандидати има своите плюсове и минуси, което е нормално и човешко“, заяви Паргов, но подчерта, че конгресът ще произведе лидер без време за адаптация. „Това ще бъде скок от място, а не със засилка, защото няма да има време“, посочи той.

Според Паргов още от първата минута новият председател ще бъде принуден да се заеме с подготовка за избори, без да е успял да сформира екип. „Председателят, който и да е той, ще трябва веднага да тръгне да организира избори. Това е много тежка работа. Короната не е тежка, короната носи отговорност“, заяви той.

Заместник-председателят на БСП обърна внимание и на дългогодишния проблем с единството в партията след конгреси. „Големият проблем е, че БСП досега трудно излиза обединена от конгресите“, каза Паргов и допълни, че използва тази метафора като предупреждение. Според него конгресът вече е неизбежен, но първоначалният му аргумент за отлагане е бил именно рискът партията да се окаже в ситуация на неподготвен „скок от място“.

Калоян Паргов беше категоричен, че настоящият председател Атанас Зафиров няма да бъде преизбран. „Не можем да преизберем стария председател, тъй като стана ясно, че старият председател отива в историята“, заяви той.

По думите му, след като Националният съвет е поискал конгрес с точка за гласуване на оставката на председателя, това ясно показва настроенията и в самия форум. „Очевидно третата точка, свързана с избор на нов председател, ще бъде валидна и ще бъде реализирана“, посочи Паргов.

Според него ключовият въпрос след избора няма да бъде личността на новия лидер, а способността на партията да действа заедно. „По-важното е дали от този конгрес БСП може заедно да тръгне по пътя на преодоляване на това препятствие - скок на дължина от място“, каза той.

Паргов подчерта още, че нито един от потенциалните кандидати не може да бъде определен като пряк наследник или продължител на политиката на Атанас Зафиров. По думите му тази политика е била част от преходен период след управлението на Корнелия Нинова и е носела тежки последици за партията.

„Всяка промяна е процес и изисква време“, заяви Паргов и допълни, че за една година преходът от управлението на Нинова към нещо различно не е могъл да се случи в пълния си обем. Според него това е основният риск и занапред.

Той посочи, че проблемите в БСП не са само политически, а и организационни. „Въпросът е не само как да оправиш част от наследените проблеми, а да приведеш партията в организационно-политическо състояние, което не е добро“, заяви Паргов.

По думите му управлението на Зафиров не е успяло да постигне това, основно заради липсата на време и натовареността с парламентарна и изпълнителна дейност. „Това е процес на организационно-политическо възраждане, който изисква структурите да бъдат в кондиция и да им се обръща повече внимание, а това не се случи“, каза той.

В края на изказването си Паргов засегна и идеологическия дебат в БСП, който според него стои нерешен от десетилетия. „Ние се наричаме социалистическа партия, а де факто сме социалдемократическа“, заяви той и постави въпроса дали това не изисква по-дълбока преоценка, включително и на самата идентичност на партията.

