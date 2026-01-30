Политика

Още един виден бесепар се отказва от участие в изборите

„Парламентът не е ТикТок студио“, заяви Драгомир Стойнев

Снимка: бТВ
30 яну 26 | 8:45
986
Иван Ангелов

Председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица Драгомир Стойнев обяви, че няма да участва като кандидат на следващите парламентарни избори. В ефира на бТВ той подчерта, че остава в активна политическа роля, но вижда бъдещето си в подкрепа на по-младото поколение в партията, а не в борбата за нов депутатски мандат.

По думите му е настъпил моментът едно цяло политическо поколение да направи крачка назад, без това да означава оттегляне от политиката. Стойнев коментира и решението на Атанас Зафиров да не участва в кандидат-депутатските листи, като го определи като знак за необходимата смяна на поколенията. Според него ролята на опитните кадри вече трябва да бъде менторска - да стоят зад младите, да ги подкрепят и подготвят за реалната политическа работа.

Като една от причините за нуждата от обновление Стойнев посочи начина, по който функционира парламентът в последните години. По думите му законодателният орган все повече се превръща в сцена за показност и социални мрежи, където външният образ измества съдържанието и реалната работа. Именно затова той смята, че в бъдещите листи на БСП трябва да влязат подготвени млади хора, а утвърдените лица да направят съзнателна крачка назад.

Стойнев се обяви и против провеждането на партиен конгрес преди изборите, като предупреди, че подобен ход би довел до вътрешни конфликти и разцепление. Според него по-разумният сценарий е след вота да се свика конгрес, на който спокойно да бъде избрано ново ръководство и да се постави началото на дългосрочно обновление в партията.

анонимен
преди 56 минути

след като затрихте бсп сега ще търсите друга където да се приютите няма ли мотика за вас

крадем неуморно другари
преди 21 минути

Може да се кандидатира от името на ДПС или ГЕРБ?! Нали им станаха под§логи....

