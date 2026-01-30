Още един виден бесепар се отказва от участие в изборите

Председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица Драгомир Стойнев обяви, че няма да участва като кандидат на следващите парламентарни избори. В ефира на бТВ той подчерта, че остава в активна политическа роля, но вижда бъдещето си в подкрепа на по-младото поколение в партията, а не в борбата за нов депутатски мандат.

По думите му е настъпил моментът едно цяло политическо поколение да направи крачка назад, без това да означава оттегляне от политиката. Стойнев коментира и решението на Атанас Зафиров да не участва в кандидат-депутатските листи, като го определи като знак за необходимата смяна на поколенията. Според него ролята на опитните кадри вече трябва да бъде менторска - да стоят зад младите, да ги подкрепят и подготвят за реалната политическа работа.

Като една от причините за нуждата от обновление Стойнев посочи начина, по който функционира парламентът в последните години. По думите му законодателният орган все повече се превръща в сцена за показност и социални мрежи, където външният образ измества съдържанието и реалната работа. Именно затова той смята, че в бъдещите листи на БСП трябва да влязат подготвени млади хора, а утвърдените лица да направят съзнателна крачка назад.

Стойнев се обяви и против провеждането на партиен конгрес преди изборите, като предупреди, че подобен ход би довел до вътрешни конфликти и разцепление. Според него по-разумният сценарий е след вота да се свика конгрес, на който спокойно да бъде избрано ново ръководство и да се постави началото на дългосрочно обновление в партията.

