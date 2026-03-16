ДПС обяви шампионска листа в Кърджали

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще води листата на Движението в Кърджали. Втори в нея е кметът на Кърджали и зам.-председател на партията Ерол Мюмюн. Трети е кметът на Джебел и член на ЦОБ Неджми Али. Четвърти е кметът на Кирково Шинаси Сюлейман. Пети и шести са действащите народни представители Байрам Байрам и д-р Айтен Сабри. Седми е депутатът от ДПС Сейфи Мехмедали. Осма е председателят на МДПС в Кърджали Сали, девети е Енгин Идриз, десета е Нихал Ибрям.

„Опит, рутина, енергията на младите“-описа листата Ерол Мюмюн след регистрацията в РИК. „Смея да твърдя, че това е най-добрата листа от всички политически субекти в 9-и МИР. ДПС залага на младостта, на младите кадри“, посочи зам.-председателят и кмет на Кърджали.

На въпрос защо успешните кметове на ДПС в региона влизат в листата, Ерол Мюмюн отговори „След изборите ще разберете“.

ДПС винаги си поставя максимални цели на всяка предизборна кампания. Целта и сега е да бъдем първа политическа сила в региона и да спечелим всички 5 мандата от Кърджалийски избирателен район. Ще водим позитивна кампания като ще се опитаме и ще достигнем до сърцето на всеки един избирател в област Кърджали, коментира пред журналисти Ерол Мюмюн.

Листата в 9-ти МИР-Кърджали:

1.Делян Пеевски - Председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало

2.Ерол Мюмюн - кмет на община Кърджали и заместник председател на ДПС

3.Неджми Али - кмет на община Джебел и член на ЦОБ на ДПС

4.Шинаси Сюлейман - кмет на община Кирково

5.Байрам Байрам - народен представител

6.Айтен Сабри - народен представител

7.Сейфи Мехмедали - народен представител

8.Налян Сали - общински председател на МДПС-Кърджали

9.Енгин Идриз - областен председател на МДПС

10.Нихал Ибрям - ръководител сцена „Кадрие Лятифова“ и общински съветник

