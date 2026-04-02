Пеевски: Сорос-правителството се провали! Хората се чувстват изоставени, а бизнесът - застрашен

Цените на храни, стоки и услуги галопират. Цените на горивата притесняват хората. На всичко отгоре, започна драстично повишаване на цените на вода и електроенергия, а плановете на управляващите са за шоков скок на цените на топлоенергията, който започва от София с предложените 30% поскъпване на услугата. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в специална своя позиция.

Ето какво още заяви Делян Пеевски:

Всичко това се случва с бездействието на нелегитимното служебно правителство. Провал!

Министрите, които обслужват Сорос и неговите български проксита, които функционират като предизборен щаб на ПП-ДБ за избори с “наше МВР” и не могат и не желаят да изпълнят основното задължение на служебното правителство по Конституция - честни и свободни избори и сигурност за хората.

Шумно рекламираните 20 евро на месец за компенсация на цените на горивата за най-бедните, са най-груба подигравка и управленска безпомощност. Хората се чувстват изоставени.

Бизнесът се чувства застрашен и оставен на произвола на съдбата, защото правителството е абдикирало от ангажиментите си, а президентът, на чиято съвест тежи решението за Андрей Гюров, провежда някакви пиар срещи с представителите на институциите, от които няма нито полза, нито последствия.

Продължават и опитите да се закрият ТЕЦ-овете от Маришкия комплекс, за да се построят там соларите на Прокопиев и само преди две седмици се наложи Народното събрание да гласува решение, с което да спре служебното правителство да разформирова БЕХ, за да изпълни заповедите на олигарсите, оставяйки на улицата хиляди миньори в тежката криза.



А проектът за увеличаването на капацитета на АЕЦ Козлодуй с изграждането на 7-ми и 8-ми блок от Уестингхаус, което е единствената дългосрочна гаранция за евтина и сигурна енергия, е застрашен от провал, заради обслужваните от служебното правителство интереси на олигархията.

Шокиращо е, че всички тези проблеми не занимават служебното правителство, не занимават и петроханските партии. За тях хората и техните проблеми нямат значение. Хората не са в техния дневен ред.

А всичко това има само едно решение - повече държавност, просперитет и сигурност за хората и ясна отговорност от легитимно избрани политици и партии с ясна програма.



С програмата си за управление ДПС предлага решенията, от които България се нуждае - за това как държавата да се грижи за хората, да ги подкрепя и защитава, да защитава и подкрепя живота, здравето и бъдещето на децата на България, да подкрепя семейството, предприемачеството и бизнеса.

