Бангаранга с веригите. Радев налага германски модел

Час преди мегахитът "Бангаранга, с който Дара превзе европейския музикален връх, да огласи площада пред бившия царски дворец и в триъгълника на властта, премиерът Румен Радев се срещна с веригите, за да обсъди с тях стопирането на инфлацията и на галопиращите цени.

Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване, заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.

"Благодаря, че се отзовахте. Темата е ясна - цените на хранителните продукти. След години на труден диалог, мисля, че в момента се създават условия да се стигне до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Имаме дългосрочен политически хоризонт и ясен мандат. Остава да вземем решения, основани на добра воля", каза премиерът.

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните.

"По отношение на предложените от нас закони, които се разглеждат в НС - искам да ви уведомя, че са взаимствани от най-добрите практики, от германското законодателство. Както там няма таван на цените, така и при нас. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас да е.

В Германия цената се формира от подкрепа на местното производство, силна конкуренция и подкрепа. Така искаме и при нас. Както там няма такива надценки, така искаме у тук да ги няма. Както в Германия се борят с нелоялните практики, така и в България трябва. Някои са твърде крайни.

Ще разгледаме днес какви ангажименти и доброволни мерки са предприели търговските вериги в държави като Гърция, Хърватска, Франция, Швеция", каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com