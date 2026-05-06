Пеевски: Нека Свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто!

Днес отбелязваме Деня на храбростта и Българската армия. Отдаваме почит на смелостта, на българския дух и свеждаме глава пред онези, които са бранили и защитавали нашата Родина. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в специален поздрав към българите за 6 май.

6 май е празник почитан от всички религии и етноси. Празник на обновлението, носещ надеждата за по-добро бъдеще, каза Пеевски.

Поздравявам всички военнослужещи и всички именици. Нека Свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто!, пожела лидерът на ДПС.

