Йотова обяви как ще работи с Радев, посочи най-важните проблеми (ОБНОВЕНА)

Румен Радев ще започне да управлява в тежък момент. "Прогресивна България" ще трябва да направи анализ на финансовото състояние на държавата. Това заяви президентът Илияна Йотова преди да приеме гвардейския строй на 6 май - Деня на храбростта и на българската армия.

Аз не давам съвети, дълбоко вярвам в разделението на властите, но ние сме колеги и всеки изказва своето мнение. И колкото повече съюзници намери в лицето на българските граждани, които могат да приемат трудните моменти, но не и лицемерието и лъжата, това да бъдат заблуждавани - толкова по-успешни ще бъдат тези реформи и непопулярните решения, които предстоят. Така че бих препоръчала на всеки един министър и на правителството като цяло откровения разговор с хората - обясняване на всяко едно решение, защо трябва да се вземе, за какъв период от време. И разбира се, сериозно консултации със специалисти по всяко едно решение, каза президентът.

По думите ѝ ще трябва да се подпомогнат най-бедните хора, най-уязвимите, бизнеса. "Аз не давам съвети, но колкото повече съюзници намерим, които могат да приемат трудните моменти, толкова по-успешни ще бъдат реформите и непопулярните решения, които ще трябва да се вземат. Правителството да започне да обяснява защо взима едно решение, а не друго", подчерта държавният глава.

Препоръчвам откровен разговор на министрите с обществото и сериозни консултации със специалисти, когато се взимат важните решения, каза държавният глава.

"В много тежък момент ще започне да управлява новото правителство. Трябва да бъде направен анализ на това какво заварват, защото отдавна не ни се е случвало да работим половин година с бюджет от миналата година, който при това е в лева, а вече имаме нова парична единица. Ще трябва да се подпомогнат най-бедните хора да се справят с инфлацията и цените. Това са много тежки предизвикателства", коментира още Йотова в интервю за БНТ, което даде на площада минути преди церемонията по честването на Деня на храбростта, празник на българската армия.

В последните години страдахме от това, че решенията бяха "лабораторни", вземаха се в кабинетите и както виждате, резултатът е налице, каза още Йотова.

Бяхме много добър екип с Румен Радев, имахме общи цели и се надявам да ги постигаме и занапред, вече в различни качества. "Румен Радев е човек, който държи на думата си и има една черта, която позабравихме напоследък - никога никого не е оставял", заяви още Йотова.

Още онзи ден в Народното събрание казах, че президентската институция както винаги ще бъде свободна и независима и коректив на всички власти, напомни тя. И увери: "Имаме много добър експертен състав в президентската администрация, имаме своите позиции и ще ги казваме гласно, както и досега."

Кабинетът на Андрей Гюров изпълни основната си задача - да осигури нормален изборен процес, да се справят до голяма степен със схемите за купуване на гласове. Но нека сме наясно, че това е само началото. Ако новото правителство спре, защото скоро няма да има избори, ще е грешка - това са схеми, създавани с десетилетия и тези първи стъпки трябва да бъдат продължени, призова президентът.

Както и на консултациите вчера, Йотова специално поздрави финансовия служебен министър Георги Клисурски. Да работите в тези условия и да не позволите да фалират цели системи, се изисква сериозен професионализъм и много мислене към социалната страна на въпроса, оцени президентът. Би искала обаче служебната власт да бе направила повече за най-уязвимите, макар да отчете обективните причини за ситуацията и най-вече световните цени на горивата.

Като цяло оценката ми е добра за този кабинет, обяви тя. И за първи път от много години ще предаде властта на следващите без излишна конфронтация, подчерта държавният глава.

След като се решат належащите въпроси, народните представители трябва да се върнат към темата за конституцията и да коригират грешката с домовата книга, смята президентът. Но нека първо се справим с това, което опира до всеки българин.

Йотова коментира и външната политика, след като на консултациите с партиите призова гласът на България отново да се чува ясно.

"България отдавна е решила своя път - член на ЕС и на НАТО. Но това, за което може да говорим много и да спорим, е каква е посоката на Европейския съюз. Харесва ли ни вече 19 години като негов член това, че Европа загуби лидерските си позиции. Харесва ли ни това, че сме извън всякакви преговори за решаване на световните конфликти. На място за дипломация и решаване по мирен начин на тези големи конфликти. На това да се чува нашият глас и Европа да икономическият фактор в света. А сега трябва да се съобразяваме с мита, внос, със стратегически партньори. Разбира се това, е част от голямата политика, но се питам къде е Европа", заяви държавният глава.

Йотова благодари на военните, че пазят българското знаме и държавност, които са приели най-трудната и най-рисковата професия. Модернизацията на българската армия трябва да продължи, защото в момента България се намира на границата на два конфликта, отчете президентът.

Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще, каза в празничното предаване на БНТ "Денят на храбростта - 6 май" президентът на Република България Илияна Йотова.

Тя очерта и четири основни приоритета за развитието на въоръжените сили – модернизация, инвестиции в хората, съюзнически отговорности и подобряване на статута на военнослужещите.

Тя определи армията с висока оценка за ролята ѝ в обществото.„Вълнението ми е огромно. Виждам армия на дълг, на чест, на славно минало, с приемственост, с традиции и армия с бъдеще. Най-важната дума днес е благодаря. Благодаря за това, че пазят българското знаме и държавност. Смели хора – жени, мъже, момчета, момичета, които са приели най-трудната, най-рисковата професия, дисциплина с много лишения, но знаят защо го правят – родолюбие, отечество, родина и мир.“

На въпрос за развитието на армията в условия на глобални конфликти, Йотова очерта основните приоритети. Тя постави акцент върху модернизацията на въоръжените сили.

„ Напоследък много говорим за тактики и стратегии и сякаш хората престанаха да слушат като чуят тази дума. В моите очи трябва да бъдат направени четири неща веднага и спешно. Първо – това е започнатата модернизация на българската армия да продължи. Научихме го по трудния начин. В момента България географски се намира точно между два конфликта. Виждаме, че начинът, по който функционира и е оборудвана армията, не може да продължава напред, така че започналата модернизация трябва да продължи с бързи темпове.

На второ място и най-важното – това е инвестицията в хората. Славната българска история показва, че волята на българския войник никога не е победена от съвременно оръжие. Тя е нещо повече, но днес условията изискват нашите войници да бъдат добре подготвени и обучени. На трето място това са нашите съюзнически и национални отговорности. Да, ние сме член на ЕС и НАТО, но силата на един съюз е сбор от силата на всички, които го съставляват. Когато армията ни е силна и боеспособна, ние допринасяме и съюзите да са силни и боеспособни. Това не означава, че нямаме отговорност към защитата на собствената ни национална сигурност. На четвърто място да помислим за това, че хората с униформи са хора. Те имат нужда да имат нормален живот и статут, семействата им да се чувстват добре и да се радват на уважението на българския народ.“

По думите на президента когато се говори претенциите към българската армия, трябва да се замисляме и дали държавата и институциите са на мястото си и гарантират условията за развитието й.

Според Илияна Йотова отговорността за армията може да бъде оправдана, когато институциите са на мястото си. "Вървим по един много верен път, но трябва още повече амбиция, отговорност и усилия", надява се президентът.

Според държавния глава България трябва да има самочувствие, за да прави политики с европейските си партньори. "Да си член на ЕС означава да имаш свое мнение по въпросите на европейско ниво. Какво пречи да изработим консолидирано мнение и позиция за многогодишната финансова рамка на ЕС и да я представим?", запита президентът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com