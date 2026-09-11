Ген. Мутафчийски с разтърсващи думи за другото лице на храбростта
Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора, написа Генералът
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Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора, написа Генералът
Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, заяви лидерът на ПБ
В демонстрацията на Гергьовден участваха новите изтребители F-16 Block 70
Той е човек, който държи на думата си и никога и никого не е оставил, каза президентът
Ще бъде отказван достъп на хора във видимо нетрезво състояние и такива, пренасящи обемисти предмети
Емил Ефтимов благодари на всички военнослужещи и цивилни служители за отговорността и професионализма им
На заден план върви видео с български войници
В района се забелязват много древни изсичания в скалите
Атанас Запрянов благодари на българските контингенти отвъд граница
Репетиция за парада на 6 май
Показват знамената светини на България
Сливат си празниците в нова ваканция
В София тази година няма да има военен парад за 6 май
В селекция „Храбрите“ в EON Видеотека попадат някои от най-култовите български военни филми
Военен духов оркестър с диригент капитан Йордан Илиев ще поздрави граждани и гости с празничен концерт
Министър Атанас Запрянов обясни причината
Лидерът на ДПС с поздрав по случай 6 май – Гергьовден и Хъдърлез
За първи път посетителите на Музея ще имат възможност да разгледат най-новите фотоизложби
Вoeннoвъздушнитe cили нa Бългaрия cъщo щe имaт дeмoнcтрaция
Българската армия посвети поколения в родолюбие и всеотдайност и се утвърди като символ на държавност и доблест, каза президентът