Властта удря зависимостите в МВР. Вече няма да има недосегаеми!
Председателят на вътрешната комисия Петър Тодоров разкри мащабен план за прочистване на системата и ограничаване на политическото влияние
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Председателят на вътрешната комисия Петър Тодоров разкри мащабен план за прочистване на системата и ограничаване на политическото влияние
Сдружението остава ангажирано с опазването на културното и кулинарното наследство на България
Той управляваше най-влиятелната централна банка в света 18 години и половина и остави след себе си наследство на растеж, дерегулация и тежки спорове
Правителството назначи и заместник-председател на ДАР
Правителството обсъжда новите радари, финансиране за ЦИК и мерки срещу разликата в заплащането между жените и мъжете
Денят във Ватикана е кулминацията на честванията за 24 май в Рим и Светия престол
Парламентарна делегация ще се поклони пред мощите на свети Кирил и ще участва в честванията в Рим
Българска делегация ще посети Ватикана за 24 май и ще отдаде почит на делото на Кирил и Методий
Треньорът на Левски се кандидатира за президент, ще спори за поста с Атанасов
Ще заема поста за една година
Не могат да го открият, няма телефон
„Парламентът не е ТикТок студио“, заяви Драгомир Стойнев
Ако президентът Румен Радев се появи на политическия терен, ще пренареди партиите, смята тя
През 2014 г. проф. Миглена Темелкова се обучава по глобално лидерство в Georgetown University-Washington, D.C., където сред лекторите й е Мадлин Олбра...
Гърция и Белгия се изправят в сблъсък за председател на Еврогрупата
Утвърденият брокер с над 25 години опит поема ръководството на организацията
Тя обясни защо се отказа от поста – за да се запази коалиционният баланс и политическият тон
По-рано днес Наталия Киселова бе сменена от Рая Назарян
Народните представителите гласуваха за председател на НС
Ротацията на председателя на НС ще бъде на всеки 10 месеца