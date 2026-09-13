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Г-жа висше образование!

Г-жа висше образование!

През 2014 г. проф. Миглена Темелкова се обучава по глобално лидерство в Georgetown University-Washington, D.C., където сред лекторите й е Мадлин Олбра...

16 януари | 14:26
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